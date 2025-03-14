В Уфе незрячие пассажиры смогут передвигаться самостоятельно

То, как государство, власть, общество относятся к инвалидам, это есть некий маркер того, насколько наше общество доброе гуманное. В этом смысле Башкортостан, с моей точки зрения, сделала очень большой шаг вперед. Еще раз я подчеркиваю, что это было достигнуто благодаря поддержке со стороны именно Радия Фаритовича Хабирова, потому что до этого было очень большое количество обсуждений этих вопросов, и мы не могли их решить, но вот таким решением был запущен этот пилотный проект.

Булат Сафин, член общественной палаты Республики Башкортостан