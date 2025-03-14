В Уфе незрячие пассажиры смогут передвигаться самостоятельно

Маломобильные и незрячие пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом самостоятельно — без помощи посторонних. В Уфе презентовали 110-й маршрут «Башавтотранса», оснащенный аудиосистемой «Говорящий город». 15 автобусов оборудовали радиотрансиверами и подключенными к ним звуковыми маяками. При помощи мобильного приложения люди с нарушением зрения поймут, какой автобус подъехал, куда направляется, смогут найти открытую дверь и узнать маршрут передвижения на слух. А для колясочников автоматически будут опускать пандусы.

Чтобы узнать номер или войти в автобус, маломобильным и незрячим уфимцам приходилось просить о помощи. Сейчас же проблема сходит на нет. Система радиоинформирования «Говорящий город» повышает доступность городской и транспортной инфраструктуры. Пилотным стал 110-й маршрут, охватывающий весь город — с севера до юга.

Выйти можно будет так же — сигнал дойдет до водителя. Конечно, незрячий человек будет пользоваться приложением посредством голоса. Во всех современных гаджетах встроена программа экранного доступа.

Мы не зависим от приемов сигнала GPS, их нельзя сбить. Поэтому технология безотказно работает. Это проверено уже в тех регионах, где установлены системы подавления сигналов. Уверенный прием сигнала от оборудования, установленного в автобусе, и мобильного приложения пользователя — 10-15 метров, но мы понимаем, что если сигналу на пути ничего не мешает, то это 30, 60 и даже 100 метров.

Алёна Болдышева, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «Говорящий город»

Больше тысячи автобусов государственного перевозчика адаптированы под программу «Доступная среда». Из них почти восемьсот обслуживают пассажиров столицы.

Фото №1 - В Уфе незрячие пассажиры смогут передвигаться самостоятельно

То, как государство, власть, общество относятся к инвалидам, это есть некий маркер того, насколько наше общество доброе гуманное. В этом смысле Башкортостан, с моей точки зрения, сделала очень большой шаг вперед. Еще раз я подчеркиваю, что это было достигнуто благодаря поддержке со стороны именно Радия Фаритовича Хабирова, потому что до этого было очень большое количество обсуждений этих вопросов, и мы не могли их решить, но вот таким решением был запущен этот пилотный проект.

Булат Сафин, член общественной палаты Республики Башкортостан

Если проект окажется успешным, его масштабируют по республике. В Башкортостане продолжают создавать комфортные условия для проживания и адаптации людей с инвалидностью, начиная от информаторов на светофорах, заканчивая мероприятиями по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ. И эта работа будет продолжена.

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