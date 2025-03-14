В Уфе незрячие пассажиры смогут передвигаться самостоятельно

Маломобильные и незрячие пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом самостоятельно — без помощи посторонних. В Уфе презентовали 110-й маршрут «Башавтотранса», оснащенный аудиосистемой «Говорящий город». 15 автобусов оборудовали радиотрансиверами и подключенными к ним звуковыми маяками. При помощи мобильного приложения люди с нарушением зрения поймут, какой автобус подъехал, куда направляется, смогут найти открытую дверь и узнать маршрут передвижения на слух. А для колясочников автоматически будут опускать пандусы.
Чтобы узнать номер или войти в автобус, маломобильным и незрячим уфимцам приходилось просить о помощи. Сейчас же проблема сходит на нет. Система радиоинформирования «Говорящий город» повышает доступность городской и транспортной инфраструктуры. Пилотным стал 110-й маршрут, охватывающий весь город — с севера до юга.
Выйти можно будет так же — сигнал дойдет до водителя. Конечно, незрячий человек будет пользоваться приложением посредством голоса. Во всех современных гаджетах встроена программа экранного доступа.
Больше тысячи автобусов государственного перевозчика адаптированы под программу «Доступная среда». Из них почти восемьсот обслуживают пассажиров столицы.
Если проект окажется успешным, его масштабируют по республике. В Башкортостане продолжают создавать комфортные условия для проживания и адаптации людей с инвалидностью, начиная от информаторов на светофорах, заканчивая мероприятиями по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ. И эта работа будет продолжена.