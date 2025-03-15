В Уфе прошла конференция офтальмологов «Вектор зрения»

Офтальмологи со всей страны собрались в Уфе, чтобы обменяться опытом. В башкирской столице прошла научная конференция «Вектор зрения».

Ежегодно в регионе регистрируется более 450 тыс. случаев глазных заболеваний. Важно вовремя их обнаружить и вылечить. Современные методики позволяют это сделать. В республике функционирует 14 укомплектованных офтальмологических центров. Из недавно открытых – отделения в Нефтекамске и Октябрьском. Организатором мероприятия выступила офтальмологическая служба 8-й уфимской больницы совместно с Минздравом.