В Уфе прошла конференция офтальмологов «Вектор зрения»

Офтальмологи со всей страны собрались в Уфе, чтобы обменяться опытом. В башкирской столице прошла научная конференция «Вектор зрения».
Ежегодно в регионе регистрируется более 450 тыс. случаев глазных заболеваний. Важно вовремя их обнаружить и вылечить. Современные методики позволяют это сделать. В республике функционирует 14 укомплектованных офтальмологических центров. Из недавно открытых – отделения в Нефтекамске и Октябрьском. Организатором мероприятия выступила офтальмологическая служба 8-й уфимской больницы совместно с Минздравом.
На первом месте в структуре глазных заболеваний – нарушения рефракции и аккомодации, что вызывает близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Следом по частоте выявления – катаракта. На ее долю приходится более 80% оперативного лечения всех случаев внутриглазных хирургических вмешательств. Далее идут воспалительные заболевания глаз и глаукома.