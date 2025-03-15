Житель Стерлитамака производит косметику и продукты из люцерны

Предприниматель из Стерлитамака производит косметику и функциональные пищевые продукты для здоровья и красоты из люцерны. Алексей Крячко два года назад начал работать над созданием витаминов, которые не содержат сахара и богаты экстрактом полезных трав. На производстве также изготавливают уходовую косметику из высококачественных, безопасных и натуральных компонентов.

Экстракты трав, витамины и вода – это ингредиенты для будущего мармелада. Температура, время приготовления – всё строго соблюдается. Необходимо сохранить все витамины и минералы. Это главный принцип при создании этой полезной сладости. В нём ни капли сахара и вредных пищевых добавок. А основной ингредиент – люцерна – одна из старейших культивируемых кормовых культур.

Сладость будет не только приятна в применении, она поможет сделать кожу упругой и эластичной, обеспечит здоровье волосам и ногтям, поддерживает и укрепляет иммунитет. Продукт создали два года назад на предприятии в Стерлитамакском районе. Используемое сырье проходит высококлассную очистку. При конденсировании не применяются никакие дополнительные химические вещества.

В компании также производят уходовую косметику для здоровья и красоты. Она изготовлена из высококачественных, безопасных и натуральных компонентов и тоже содержит экстракт люцерны. Вся продукция имеет документ от Роспатента – свидетельство на товарный знак.