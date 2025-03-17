Башкирия готовится к половодью: осадки, потепление и угроза новых подтоплений

За последние три дня поступило более 300 сообщений о подтоплении участков талыми водами. Сейчас на контроле 8 ситуаций. Эту информацию озвучили в региональном управлении МЧС. В социальных сетях жители республики делятся кадрами прибывающей воды и поднимающихся рек. Накануне более 30 человек, находившихся на базе отдыха в Кармаскалинском районе, из-за перелива реки Узень оказались отрезаны от большой земли. Эвакуировать их пришлось спасателям. Непростой ночь была и для жителей Нагаево.

В каком состоянии оборудование теперь, остается только гадать. Чтобы зайти в дом, Ринату Самигуллину теперь нужны высокие сапоги. Вода начала прибывать минувшим вечером. Хоть уровень ее немного опустился, но до сих пор земля еще не показалась на поверхности. Поэтому постелить пришлось деревянный настил, а семью перевезти к родителям. Вода на участок перетекает через дорогу. Ринат пытается отвести ее и направить по траншее.

Схожая ситуация и у соседей Рината. Жители Нагаево накануне сняли видео, как течет вода по улицам и участкам. Лопатами пришлось прокапывать траншею. Теперь приходится следить за тем, чтобы трубы не забивались.

Жители республики активно делятся видеороликами, на которых сняты последствия активного таяния снега. Где-то вода переливает дорогу, где-то топит улицы. Машинам приходится преодолевать потоки, но не везде это возможно. Местами введено ограничение движения. При этом кто-то даже снимает ролики, как плавает на сапборде по улицам поселка. Но не до смеха было минувшим вечером людям на базе отдыха в Кармаскалинском районе. Из-за перелива дороги они оказались практически отрезаны от большой земли. Спасатели на лодках переправили более 30 человек. На сегодняшнем совещании Глава Башкортостана призвал со всей серьезностью отнестись к весеннему половодью.

Весна — большая ответственность, особенно половодье. Пожалуйста, держим всё под контролем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня на площадке перед «Уфа-Ареной» прошел смотр сил и средств региональной системы ЧС. Спасатели, экстренные и аварийные службы, правоохранительные органы и команды промышленных и ресурсных предприятий. Все представили свою технику и оборудование. В целом же к ликвидации последствий готовы более 3 тысяч единиц техники и 11 тысяч человек.

Активно будет использоваться для патрулирования пожарно-спасательный вертолет Ка-32. Кроме того, для мониторинга ситуации на вооружении сотрудников МЧС есть беспилотники, в том числе и самолетного типа. Они могут летать на десятки километров и передавать картинку в режиме реального времени.

В период паводка особое внимание уделяется и состоянию самой воды. Специалисты готовы выехать по первому требованию, чтобы не допустить ЧП на территории региона.