В Башкирии жители Камчалытамака преображают сельский клуб

Жители Давлекановского района капитально ремонтируют здание клуба в селе Камчалытамак. Люди своими силами реконструируют объект. С момента возведения деревянной постройки в 1969 году каких-либо работ здесь еще не проводили. В числе пожертвователей — неравнодушные односельчане и предприниматели.
Легким движением руки рабочий с помощью автоматической пилы разрезает доски. Чтобы ими обшить стены бревенчатого дома и соединять их по принципу «шип-паз». Внутри здания сельского клуба Камчалытамака большие изменения. Мужчины из числа местных жителей заменили деревянные окна на пластиковые, обновили потолок с электропроводкой и не только.
За 56 лет в здании еще ни разу не делали капитальный ремонт. На общем собрании односельчане решили дать клубу вторую жизнь. Собрали около трехсот тысяч рублей.
Всего же в населенном пункте проживают около трехсот человек. В клубе для жителей ранее проводили тематические концерты. Приезжают сюда и звезды эстрады.
Оставят на месте и обновят визитную карточку сельского клуба. Фасад здания украшает вот эта памятная доска с информацией о населенном пункте и на русском, и на чувашском языках. Здесь написано, что первые жители Камчалытамака поселились в восемнадцатом веке. К слову, данную картину из дерева тоже отреставрируют.
До неузнаваемости изменится дом внешне. Рабочим необходимо заменить крышу. При этом здание расширят, и помимо клуба здесь хотят разместить библиотеку. Тем самым учреждение станет более функциональным, комфортным для всех сельчан.