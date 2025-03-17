В Башкирии жители Камчалытамака преображают сельский клуб

Жители Давлекановского района капитально ремонтируют здание клуба в селе Камчалытамак. Люди своими силами реконструируют объект. С момента возведения деревянной постройки в 1969 году каких-либо работ здесь еще не проводили. В числе пожертвователей — неравнодушные односельчане и предприниматели.

Легким движением руки рабочий с помощью автоматической пилы разрезает доски. Чтобы ими обшить стены бревенчатого дома и соединять их по принципу «шип-паз». Внутри здания сельского клуба Камчалытамака большие изменения. Мужчины из числа местных жителей заменили деревянные окна на пластиковые, обновили потолок с электропроводкой и не только.

Полы все вскрыли. Потом их выравнивали и ровняли. Нам еще предстоит установить двери, двери еще не привезли. Потом полы, их надо фанерой. Покупать надо. Владимир Иванов, житель с. Камчалытамак

За 56 лет в здании еще ни разу не делали капитальный ремонт. На общем собрании односельчане решили дать клубу вторую жизнь. Собрали около трехсот тысяч рублей.

Начали ремонт весь народ сплотился. Выходцы Камчалытамака и жители села. Мы хотим, чтобы у нас был дополнительный пристрой. Нам бы помощь. Ольга Акпасова, заведующая сельским клубом с. Камчалытамак

Всего же в населенном пункте проживают около трехсот человек. В клубе для жителей ранее проводили тематические концерты. Приезжают сюда и звезды эстрады.

Приезжают к нам артисты из Чебоксар, Стерлитамака. Артисты приезжают к нам. Культурная жизнь в Камчалытамаке есть. Мы хотим, чтобы культурная жизнь у нас продолжалась, местное население в этом заинтересовано. Александр Леонтьев, житель с. Камчалытамак

Оставят на месте и обновят визитную карточку сельского клуба. Фасад здания украшает вот эта памятная доска с информацией о населенном пункте и на русском, и на чувашском языках. Здесь написано, что первые жители Камчалытамака поселились в восемнадцатом веке. К слову, данную картину из дерева тоже отреставрируют.