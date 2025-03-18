В Уфе студентам колледжа рассказали об угрозах в соцсетях

Как противостоять угрозам и манипуляциям в социальных сетях и не стать заложником информационной среды? Со студентами Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства провели просветительский лекторий под названием «Единство в многообразии: многонациональная Россия и возможности для молодёжи».

На мероприятии спикеры поделились методами нейтрализации угроз в интернете и напомнили молодёжи о важности укрепления межнациональной дружбы и противодействия идеологии экстремизма и деструктивной деятельности в социальных сетях.