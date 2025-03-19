В Башкирии температура воздуха опустится до -12°С

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 19 марта, в некоторых районах возможны небольшие дожди со снегом. Местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат и гололедица. Ветер северный и северо-восточный. Днем температура воздуха будет варьироваться от +1 до +6°С, в юго-восточных районах поднимется до +11°С.