В Башкирии спасатели оценили паводок с воздуха

В МЧС по Башкирии продолжают активно следить за паводковой ситуацией в регионе. Специалисты осмотрели местность на вертолёте Ка-32.
20 марта спасатели оценили ситуацию на участках рек Белая, Уршак, Инзер и Сим в Уфимском, Иглинском, Архангельском и Кармаскалинском районах.
Мониторинг необходим для своевременного выявления заторов льда, завалов на реках и принятия необходимых мер, объяснили в ведомстве. Так, имеются заторы льда на реке Уршак в Ляхово Кармаскалинского района, на реке Инзер в Азово Архангельского района. На реке Белой в Уфе наблюдается шуга от Кузнецовского затона до Монумента Дружбы.
Фото: МЧС по РБ.