В Башкирии спасатели оценили паводок с воздуха

Мониторинг необходим для своевременного выявления заторов льда, завалов на реках и принятия необходимых мер, объяснили в ведомстве. Так, имеются заторы льда на реке Уршак в Ляхово Кармаскалинского района, на реке Инзер в Азово Архангельского района. На реке Белой в Уфе наблюдается шуга от Кузнецовского затона до Монумента Дружбы.