В Башкирии остаются затопленными 276 участков

В Башкортостане на сегодняшний день остаются затопленными 276 участков, подтоплены более 100 домов, а также дороги. Всего эвакуировано более 200 человек. Такие данные приводит региональное управление МЧС.
На особом контроле ситуации в Архангельском и Салаватском районах из-за подъема рек и заторов льда. Планируются также взрывные работы на реке Ай возле села Месягутово.
Наибольший рост уровня воды зафиксирован на реке Белой в Охлебинино: +280 см. Река Юрюзань прибавила 176 см в селе Чулпан Салаватского района.