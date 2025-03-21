В Ленинском районе Уфы подготовились к возможному подтоплению

В Ленинском районе Уфы подготовили 13 пунктов временного размещения для людей, чьи дома могут оказаться подтопленными. Там будут функционировать два противопаводковых штаба. За ними закрепили жилые зоны в микрорайонах Затон и Нижегородка, которые находятся на территории возможного подтопления.

Профилактическая работа с населением началась заблаговременно, с февраля. В ходе рейдов уточнялось число проживающих, наличие в семье детей, пенсионеров и инвалидов, а также то, есть ли плавсредства у населения.