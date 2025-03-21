Уровень воды в Архангельском районе Башкирии пошел на спад

В Архангельском районе вода идёт на спад. В пострадавшей деревне Азово уровень упал на метр. Ежедневно в республике ведётся мониторинг ситуации с воздуха. Сегодня облёт совершили заместитель премьер-министра правительства Ирек Сагитов и председатель госкомитета по ЧС Кирилл Первов. Они посетили Архангельский район и осмотрели территории, где есть опасность ледяных заторов.

Архангельский район. Участок Инзера между деревнями Айтмамбетово и Азово. Последняя как раз больше всего и пострадала от половодья. Вода зашла почти в каждый двор. Ещё в начале недели местами уровень достигал двух метров.

Эту улицу большая вода накрыла одной из первых. Такого половодья, говорят старожилы, здесь не видели 60 лет.

Сначала вечером затопило начало деревни. А уже ночью накрыло всю. Животные, пчёлы погибли. Просто не успели люди спасти. Началась эвакуация. Нас разместили в школе. Спасатели с нами здесь круглосуточно. Рамиль Садыков, житель д. Азово

Люди с инвалидностью были отправлены в республиканскую клиническую больницу, кого-то по желанию доставили родственникам. Пункт временного размещения ещё работает, но часть людей уже начала возвращаться в свои дома.

Спасатели круглосуточно ведут работу. Помимо помощи сельчанам в их домах и подворьях, сейчас необходимо избавить от воды затопленную часть деревни. В районе продолжает действовать режим ЧС. Действия по помощи пострадавшим координируются оперативным штабом.

Сегодня также был проведён облёт территорий, где есть опасность заторов. Это северо-восток республики. В районе Малояза, откуда накануне из зоны подтопления были эвакуированы люди, идёт движение льда. А вот в Дуванском районе были замечены участки, где он, наоборот, встал.

С высоты, конечно, открывается вся картина половодья. Вести мониторинг с земли порой бывает просто невозможно и неэффективно. Здесь же специалисты могут сразу заметить, если где-то образуются ледовые заторы, и понять, куда стоит перебросить силы, чтобы провести взрывные работы.