Школьники Башкирии посетили с экскурсией город-герой Волгоград

Путешествие в историю. Впервые из Башкортостана отправился тематический поезд в город-герой Волгоград. Пассажиры – полсотни школьников. Они смогли лично посетить места проведения Сталинградской битвы, где было положено начало коренному перелому в Великой Отечественной войне. Тур длился три дня. Мероприятие организовали в рамках межрегионального патриотического проекта «Вагон знаний».

Главный урок истории начался еще в поезде. Для школьников организовали викторины, конкурсы и загадки, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Особенный интерес вызвала амуниция и оружие, с которым детей знакомили участники военно-исторических клубов из Уфы и Бирска.

В составе туристической делегации и юные шаймуратовцы из полилингвальной гимназии №2. На уроках они осваивают строевую подготовку, учатся собирать и разбирать автоматы и изучают историю 112-й Башкавдивизии. Эта поездка для них представляет особый интерес.

Это возможность изучить историю и побывать в таких важных исторических местах. Именно такие поездки помогают узнавать историю городов, которые нужно помнить, помогают вживую увидеть, так сказать, эту историю. Увидеть памятники, достопримечательности, музеи, полностью погрузиться в атмосферу городов. Диана Дибаева, ученица 7 класса им. Героя России генерал-майора м. Шаймуратова полилингвальной гимназии №2 «Смарт»

Сутки в пути – и вот он, город-герой. Волгоград встретил тепло – песнями, плясками и хорошей погодой.

С городом учеников знакомили опытные экскурсоводы и первым делом привезли в святую святых Волгограда – к памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской битвы».

«Родина-мать» – так называемое сердце Волгограда. Именно Мамаев курган стал первой точкой экскурсионного маршрута для школьников из Башкортостана, чтобы отдать дань памяти и возложить цветы. Но прежде еще раз напомнили, какой ценой досталась победа. Каждый памятник ансамбля посвящен солдатам и жителям города, принимавшим участие в Сталинградской битве. Всего на вершине Мамаева кургана похоронены почти 35 тысяч человек.

Торжественная часть в зале Воинской Славы стала самым трогательным событием. Для некоторых это место связано с семейной историей. Хасна Ильясова отправилась в тур с внучкой. Её отец, Гайнетдин Расулев, будучи 20-летним парнем, участвовал в обороне Сталинграда, где и был ранен.

Школьники посетили знаменитый дом Павлова, руины паровой мельницы и самый большой в России музей-панораму «Сталинградская битва». Не забыли и про вклад башкирских солдат. В честь 80-й годовщины Великой Победы, 112-й Башкавдивизии и ее командиру, Герою России, гвардии генерал-майору Минигали Шаймуратову посвятили планшетную выставку.

Федеральная программа «Школьный туризм» стартовала в 2022 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Башкортостан вошел в число первых регионов-участников. И за первые два года порядка 50 тысяч школьников лучше узнали свою республику и другие регионы России. К слову, проект помогают реализовывать туристические организации региона.