В Госсобрании Башкирии подвели итоги журналистского конкурса

Лучшие в освещении парламентской тематики. В Госсобрании республики подвели итоги журналистского конкурса. Из порядка 200 поступивших работ победителей выявляли в трёх номинациях: «Печатные средства массовой информации», «Телевидение и радио», «Интернет-издания».
По итогам конкурса было отмечено 13 представителей СМИ. Среди награжденных и наша коллега, ведущая программы «Телецентр» на телеканале БСТ Гульсима Иштанова. Она удостоена диплома первой степени.
Председатель Госсобрания Константин Толкачёв поблагодарил всех журналистов за самоотверженный труд, активное освещение деятельности органа законодательной власти.