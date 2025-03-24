В Госсобрании Башкирии подвели итоги журналистского конкурса

Лучшие в освещении парламентской тематики. В Госсобрании республики подвели итоги журналистского конкурса. Из порядка 200 поступивших работ победителей выявляли в трёх номинациях: «Печатные средства массовой информации», «Телевидение и радио», «Интернет-издания».

По итогам конкурса было отмечено 13 представителей СМИ. Среди награжденных и наша коллега, ведущая программы «Телецентр» на телеканале БСТ Гульсима Иштанова. Она удостоена диплома первой степени.