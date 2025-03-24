В Башкирии в гимназии им. М. Рахимова появилась «Стена памяти»

В башкирской гимназии имени Муртазы Рахимова в Кугарчинском районе состоялось торжественное открытие «Стены памяти» и «Парты героя» выпускникам гимназии, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Это Вячеслав Борисов, Шамиль Даутов. Радиф Рахматуллин и Данила Михайлов.

Участие в церемонии приняли родственники бойцов, учителя, ученики. Участники возложили цветы к «Стене памяти» и минутой молчания почтили память погибших.

В детско-юношеской спортивной школе прошла «Гонка героев» среди школьников, посвященная Году защитника Отечества. Спонсор соревнований – брат Шамиля Даутова Наиль. Ребята состязались в шахматах, легкой атлетике.

Волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями