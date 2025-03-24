В Башкирии в гимназии им. М. Рахимова появилась «Стена памяти»

В башкирской гимназии имени Муртазы Рахимова в Кугарчинском районе состоялось торжественное открытие «Стены памяти» и «Парты героя» выпускникам гимназии, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Это Вячеслав Борисов, Шамиль Даутов. Радиф Рахматуллин и Данила Михайлов.