В Стерлитамаке начали модернизацию турбоустановки на ТЭЦ

На Стерлитамакской тепловой электроцентрали началась модернизация турбоустановки №9. Это один из основных элементов системы, снабжающей теплом большую часть города. После проведения ремонта, по словам специалистов, должна снизиться как себестоимость выработки тепла, так и нагрузка на экологию. Работы стартовали в рамках президентской программы модернизации тепловой генерации. Что предстоит заменить и когда завершат работы?

Подача тепла без перебоев и продление срока службы оборудования на ближайшие 30 лет. С развитием города растет и потребность в улучшении работы главной теплоэлектростанции. К концу года на этом месте энергетики полностью обновят турбоагрегат №9 Стерлитамакской ТЭЦ, который существует почти 60 лет. Он обретет вторую жизнь и позволит вырабатывать больше электроэнергии и тепла, чем до ремонта.

Сейчас на площадке готовятся снять старый генератор в 177 тонн. Уже сняли ротор – вращающуюся часть, демонтируют статор – неподвижную деталь, благодаря которой получают электрический ток.

Модернизация девятой турбоустановки увеличит мощность и тепловую нагрузку. А еще облегчит работу сотрудникам предприятия: с новой системой получится частично автоматизировать действия.

Увеличивается ее установленная электрическая мощность, увеличивается ее тепловая нагрузка и улучшается ее информационная система. Вводятся такие данные, как новое полномасштабное СТП, будет управляться все в автоматическом режиме, в том числе вводятся новые системы – это вибромониторинг и диагностика параметров в автоматическом режиме турбоагрегата. Это дает удобство эксплуатации турбоагрегата, также его надежность – точность параметров.

Алексей Тарасов, начальник котлотурбинного цеха Стерлитамакской ТЭЦ
Фото №1 - В Стерлитамаке начали модернизацию турбоустановки на ТЭЦ

По проекту заменят цилиндр высокого давления и проточную часть цилиндра среднего давления паровой турбины, генератор и комплекс устройств.

Федеральный проект стоимостью 1 млрд 700 млн подразумевает улучшение работы турбинного оборудования, улучшение надежности и качества работы, увеличение мощности, что в свою очередь, для потребителей, для наших горожан, для наших стерлитамаковцев – надежное теплоснабжение, ну и качественная подача тепла.

Артур Гафаров, первый заместитель главы администрации г. Стерлитамака по экономике и промышленности

Реконструкция на Стерлитамакской ТЭЦ – это не просто обновление оборудования, а инвестиция в будущее города. Уже в 2026 году турбина начнет повышать эффективность производства тепла и электроэнергии более экологичным способом.

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