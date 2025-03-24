В Стерлитамаке начали модернизацию турбоустановки на ТЭЦ

Федеральный проект стоимостью 1 млрд 700 млн подразумевает улучшение работы турбинного оборудования, улучшение надежности и качества работы, увеличение мощности, что в свою очередь, для потребителей, для наших горожан, для наших стерлитамаковцев – надежное теплоснабжение, ну и качественная подача тепла.

Артур Гафаров, первый заместитель главы администрации г. Стерлитамака по экономике и промышленности