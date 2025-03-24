В Стерлитамаке начали модернизацию турбоустановки на ТЭЦ

На Стерлитамакской тепловой электроцентрали началась модернизация турбоустановки №9. Это один из основных элементов системы, снабжающей теплом большую часть города. После проведения ремонта, по словам специалистов, должна снизиться как себестоимость выработки тепла, так и нагрузка на экологию. Работы стартовали в рамках президентской программы модернизации тепловой генерации. Что предстоит заменить и когда завершат работы?
Подача тепла без перебоев и продление срока службы оборудования на ближайшие 30 лет. С развитием города растет и потребность в улучшении работы главной теплоэлектростанции. К концу года на этом месте энергетики полностью обновят турбоагрегат №9 Стерлитамакской ТЭЦ, который существует почти 60 лет. Он обретет вторую жизнь и позволит вырабатывать больше электроэнергии и тепла, чем до ремонта.
Сейчас на площадке готовятся снять старый генератор в 177 тонн. Уже сняли ротор – вращающуюся часть, демонтируют статор – неподвижную деталь, благодаря которой получают электрический ток.
Модернизация девятой турбоустановки увеличит мощность и тепловую нагрузку. А еще облегчит работу сотрудникам предприятия: с новой системой получится частично автоматизировать действия.
По проекту заменят цилиндр высокого давления и проточную часть цилиндра среднего давления паровой турбины, генератор и комплекс устройств.
Реконструкция на Стерлитамакской ТЭЦ – это не просто обновление оборудования, а инвестиция в будущее города. Уже в 2026 году турбина начнет повышать эффективность производства тепла и электроэнергии более экологичным способом.