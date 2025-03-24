В Башкирии стартовали экологические субботники

В Башкортостане стартовали экологические субботники по очистке территорий от мусора. В Иглинском районе первыми вышли с лопатами и метлами сотрудники районной администрации и работники сельсоветов. Навести порядок присоединились и жители населенных пунктов. Одним из главных этапов работы было еще и ворошение снега, чтобы он поскорее растаял. В акции «День чистоты» приняли участие около тысячи иглинцев и было задействовано 25 единиц техники.