В Башкирии спасателям из-за паводка поступило более 500 обращений

В МЧС России по республике с начала паводкоопасного периода поступило 514 обращений от граждан. На контроле — 16 ситуаций в 7 муниципалитетах и 1 городском округе, связанных с затоплением 16 придомовых территорий, 11 участков дорог и 2 мостов. Подтопленных домов и садовых участков нет.