В Башкирии открылся дилерский центр сельхозтехники

В Уфимском районе реализовали инвестпроект, обсуждение которого впервые прошло 5 лет назад. Возле села Зубово наряду с производственным цехом по выпуску агрегатов и запасных частей для сельхозтехники заработал и дилерский центр. Здесь продают и обслуживают специализированные машины одного из крупнейших производителей страны. Всё это — новые рабочие места, инвестиции в регион и, конечно, создание более комфортных условий для аграриев.

Каждый такой станок как целый штат сотрудников. То, что вручную приходилось бы делать полчаса, здесь вытачивают за 5 минут. Такая производительность позволяет выполнять большее число заказов. А их на предприятии достаточно.

На производстве задействованы 2 десятка сотрудников. Ришат Мукминов раньше ездил на вахту на Север. Полгода назад решил, что работать в республике рядом с домом не просто удобнее, но и даже выгоднее.

Всего же на предприятии трудятся более 110 человек. Производственный цех рядом с селом Зубово — часть инвестпроекта по выпуску агрегатов и запасных частей для сельхозтехники. Здесь проводят ее сервисное обслуживание, ремонт и модернизацию. Реализовывать проект начали 5 лет назад. Первый цех открыли в 21-м году. На прошлой неделе на агровыставке дали старт работе дилерскому центру. В запуске принял участие глава республики.