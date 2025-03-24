В Башкирии можно будет приобрести жилье под 6% годовых

С 1 апреля жители республики смогут покупать вторичное жилье по семейной ипотеке под 6% годовых. В список вошли 14 городов Башкортостана. Это те населенные пункты, где с начала 2025 года на стадии строительства находятся два и менее многоквартирных дома.

Не вошли только Уфа, Стерлитамак, Октябрьский и Нефтекамск. Ранее купить жилье по семейной ипотеке можно было только в новостройке. Пониженная ставка будет действовать также для тех семей, где есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет включительно.