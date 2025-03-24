Суд Уфы рассматривает дело о мошенничестве с арендованными авто

Продавал арендованные авто, брал деньги в долг и обещал пригнать машины по крайне привлекательной цене. Уфимцу инкриминируют ряд мошеннических схем. Дело сейчас рассматривается в Кировском районном суде Уфы. Притом обвиняемый уже отбывает срок в колонии, но по другому эпизоду.

По итогу Олег заплатил за видео и призрачную надежду. Мужчина передал Александру Рубашкину залог в 150 тысяч рублей. Продавец обещал иномарку по стоимости ниже рыночной. Онлайн устроили подбор, покупателя вариант устроил. А вот дальнейшее развитие деловых отношений — нет.

Рубашкин всячески оправдывался. То автовоз остановили, то проблема с документами. В какой-то момент даже предложил написать новую расписку на 50 тысяч больше. Мол, за длительное ожидание. Только в полицию не надо. Давить на жалость Рубашкин умел. Вот только почему самым близким его жалко не было? Имущества у Александра, оказывается, нет. А вот семья вполне располагает.

Машины — это лишь одно из направлений. Рубашкин — человек разносторонний. Салавату Шафикову обещал помощь с масштабированием бизнеса. Но если Олег и Салават ещё знали Рубашкина лично, то Ольга и не подозревала, что их пути уже пресеклись.

Девушка сдавала авто в аренду. Часто обращалась знакомая. Всё было хорошо, пока однажды арендаторша не позвонила и не сказала: «Авто брала на себя, но отдавала пользоваться некоему Рубашкину. А сейчас он пропал. Естественно, вместе с машиной».