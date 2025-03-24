В Уфе ветераны СВО получили удостоверения и награды

Участникам специальной военной операции вручили удостоверения ветеранов боевых действий. Торжественная церемония прошла в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». Документы сегодня получила первая группа бойцов ЧВК «Вагнер», в общем удостоверения выдадут 40 ветеранам. Статус и удостоверение позволит бойцам СВО получать меры социальной поддержки.

Также в фонде прошла церемония награждения. Медаль генерала Шаймуратова прикрепили на китель Артема Мухарямова. Он был мобилизован в 2022 году, после ранения вернулся, сейчас работает в фонде социальным координатором, призер всероссийского кубка защитников отечества по зимним видам спорта.