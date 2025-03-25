В Башкирии стартовала профилактическая акция «Внимание - дети!»

Сотрудники ГАИ совместно с педагогами проведут беседы и занятия в школах, на которых напомнят об основных правилах поведения на проезжей части, а также рассмотрят и проанализируют часто повторяющиеся ситуации на дороге. Особое внимание будет уделено перевозке несовершеннолетних.