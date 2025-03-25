В Башкирии стартовала профилактическая акция «Внимание - дети!»

В Башкирии началась профилактическая акция «Внимание - дети!». Как сообщил главный Госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, она продлится с 25 марта по 11 апреля.
Цель мероприятия — предотвращение дорожно-транспортных происшествия с участием детей.
Сотрудники ГАИ совместно с педагогами проведут беседы и занятия в школах, на которых напомнят об основных правилах поведения на проезжей части, а также рассмотрят и проанализируют часто повторяющиеся ситуации на дороге. Особое внимание будет уделено перевозке несовершеннолетних.
В течение первых двух месяцев 2025 года в республике зафиксировано 39 ДТП с участием детей, в результате которых один ребенок погиб, 42 получили травмы.