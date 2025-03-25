В Башкирии стартовала профилактическая акция «Внимание - дети!»

В Башкирии началась профилактическая акция «Внимание - дети!». Как сообщил главный Госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, она продлится с 25 марта по 11 апреля.

Фото №1 - В Башкирии стартовала профилактическая акция «Внимание - дети!»

Цель мероприятия — предотвращение дорожно-транспортных происшествия с участием детей.  

Сотрудники ГАИ совместно с педагогами проведут беседы и занятия в школах, на которых напомнят об основных правилах поведения на проезжей части, а также рассмотрят и проанализируют часто повторяющиеся ситуации на дороге. Особое внимание будет уделено перевозке несовершеннолетних.

В течение первых двух месяцев 2025 года в республике зафиксировано 39 ДТП с участием детей, в результате которых один ребенок погиб, 42 получили травмы.

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