В Башкирии оценят ущерб от паводка в деревне Азово

В Башкирии оценят ущерб от паводка в деревне Азово Архангельского района. Об этом сообщает МЧС региона.

Фото №1 - В Башкирии оценят ущерб от паводка в деревне Азово

В деревне состоялось совещание комиссии под руководством заместителя премьер-министра правительства Ирека Сагитова. Эксперты озвучили доклады о ликвидации последствий.

Сейчас продолжается откачка воды, просушка домов, уборка мусора и льда с придомовых территорий. Комиссия проводит оценку ущерба. Для жителей организован подвоз воды, дров, товаров первой необходимости. На месте продолжает работать оперативный штаб.

Фото: МЧС по РБ. 

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