В Башкирии оценят ущерб от паводка в деревне Азово Архангельского района. Об этом сообщает МЧС региона.
В деревне состоялось совещание комиссии под руководством заместителя премьер-министра правительства Ирека Сагитова. Эксперты озвучили доклады о ликвидации последствий.
Сейчас продолжается откачка воды, просушка домов, уборка мусора и льда с придомовых территорий. Комиссия проводит оценку ущерба. Для жителей организован подвоз воды, дров, товаров первой необходимости. На месте продолжает работать оперативный штаб.
Фото: МЧС по РБ.