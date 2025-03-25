В Сибае состоялся общегородской ифтар

Общегородской ифтар провели в Сибае. Мероприятие для верующих организовали духовно-просветительская газета «Ассалам» и мечеть имени Зайнуллы Расулева. По мнению священнослужителей, такие общие сборы во время вечернего приёма пищи создают уникальную атмосферу единства и солидарности, позволяя каждому участнику ощутить силу молитвы и глубину ислама. Коллективное разговение помогает людям проникнуться в веру, находясь в обществе единомышленников.

Программа общегородского ифтара была насыщенной и разнообразной. Мероприятие собрало множество верующих не только из Сибая, но и различных уголков Башкортостана. Каждый участник имел возможность поделиться своими мыслями и чувствами, а также помолиться за тех, кто принимает участие в специальной военной операции.