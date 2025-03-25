Спасатели рассказали, где в Башкирии сохраняется опасность паводка

Уровень реки Белой снижается, так как пик половодья в южной части прошел. Об этом заявили сегодня во время брифинга, посвященного паводку, в эфире телеканала БСТ. Но о том, что опасность миновала, говорить пока рано. Так, северо-восточная часть ещё находится в состоянии развития половодья. Дальнейший рост возможен и на реке Дёма. Максимальный подъемы уровня воды за последние сутки наблюдаются на Уфимке в Нуримановском районе и на реке Ик в Бакалинском.

В этом году реки вскрылись практически на месяц раньше. В то время, когда сотрудники МЧС обычно проводят учения, спасателям пришлось отрабатывать действия уже в реальных условиях.

Причиной столь стремительного развития событий стали дожди и тёплая погода. Из-за талых вод вскрылись реки, притом сам лёд ещё был толстый и крепкий. Образовались заторы.