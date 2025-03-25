В Уфе стартует курс обучения корреспондентов

Образовательный центр Телерадиокомпании «Башкортостан» объявляет набор. Обучение будет проходить с 8-го по 17 апреля. В ходе которого вы освоите азы работы корреспондента.

Со специализацией «Телевидение и радио». Учеба будет проходить ежедневно, кроме воскресенья. Профессия эфирного корреспондента — это базовая специальность для СМИ, но навыки будут полезны и для блогеров, и для руководителей медиацентров, и для сотрудников информационных служб министерств, ведомств и администраций городов и районов.

Школа телерадиоискусства — это образовательный центр с богатой историей. В этом году будет 20 лет со дня открытия. В начале 2000-х годов, когда в Башкортостане открылись новые национальные телерадиоканалы, возникла острая кадровая проблема.