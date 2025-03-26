Корреспондент из Башкирии Анас Валиуллин удостоен почётного звания

Семь человек из Башкортостана удостоены внимания Президента страны. Им присвоены почётные звания и вручены государственные награды. Указ об этом опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации России.

Анас Габдуллович по совместительству собственный корреспондент телеканала БСТ. Его по праву можно назвать летописцем Иглинского района. Свой архив он ведет с 1992 года, а в 96-м стал осваивать профессию тележурналиста.