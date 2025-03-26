Эксперты рассказали, что делать при укусе клеща в Башкирии

Маленькие причины больших проблем. Из-за ранней весны раньше обычного проснулись клещи. По данным Роспотребнадзора, Башкортостан — в числе регионов с высоким риском заболевания клещевым боррелиозом и вирусным энцефалитом. Если игнорировать меры профилактики и лечение, укус может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.

42 района республики являются неблагополучными по заболеваемости энцефалитом. А наиболее высокий риск быть укушенным клещом наблюдается в Кигинском, Учалинском, Бурзянском и Караидельском муниципалитетах. Из-за тёплой зимы и ранней весны специалисты ожидают рост обращений граждан. В среднем ежегодно регистрируется около 10 тыс. случаев, когда членистоногие присасываются к людям. И каждый третий пострадавший — ребёнок. Что делать, если вы обнаружили на своём теле клеща?

Если вы находитесь далеко от медицинского учреждения и решили извлечь клеща самостоятельно, то делать это нужно не спеша, не сдавливая, вытащить при помощи нитки или пинцета. При этом не стоит его смазывать маслом или другими растворами. Вернувшись в город, клеща нужно отдать в лабораторию на улице Шафиева, 7. Ну а самой надёжной защитой от боррелиоза и вирусного энцефалита остается вакцинация и соблюдение мер предосторожности.

В защите нуждаются не только люди, но и домашние животные. Собаки тоже могут пострадать от клеща на прогулке, при этом в шерсти порой обнаруживают до 10 особей. И не все они бывают безвредными.

Подцепить клеща можно не только на природе или на даче, но и в городской черте. Чтобы избежать этого, в Уфе выделят 4 млн рублей для обработки зон отдыха и прогулок. В частности, уфимское ожерелье, парки и скверы.