В Башкирии спасатели продолжают борьбу с паводком

На реке Ай вблизи села Месягутово Дуванского района военные совместно со спасателями произвели подрывы льда, толщина которого составляла около 70-80 см. Лёд находился без движения и создавал возможную угрозу скопления мусора и ледяных масс. Сейчас сотрудники МЧС России проводят мониторинг участка.
За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 3 сообщения о подтоплениях в Уфимском, Балтачевском и Аургазинском районах. На контроле находится 6 ситуаций в 3 муниципалитетах.
Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района — 19 см, на реке Уфа в селе Красная Горка Нуримановского района — 15 см, в районе Шакши — 11 см, на реке Дёма в деревне Бочкарево Чишминского района — 12 см.