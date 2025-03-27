В Башкирии спасатели продолжают борьбу с паводком

На реке Ай вблизи села Месягутово Дуванского района военные совместно со спасателями произвели подрывы льда, толщина которого составляла около 70-80 см. Лёд находился без движения и создавал возможную угрозу скопления мусора и ледяных масс. Сейчас сотрудники МЧС России проводят мониторинг участка.

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 3 сообщения о подтоплениях в Уфимском, Балтачевском и Аургазинском районах. На контроле находится 6 ситуаций в 3 муниципалитетах.