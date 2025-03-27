В Уфе очищенного от нефти лебедя вернут в центр реабилитации

Выпуск лебедя, пострадавшего от нефтепродуктов, закончился неудачей. Две недели назад краснокнижный лебедь угодил в нефтепродукты около промышленного предприятия в Уфе. Степень поражения оперения птицы составила более 90%.

Сотрудники центра реабилитации диких животных очистили кликуна, выходили и помогали окрепнуть. К слову, выпуск краснокнижного лебедя в озеро Теплое показал, что птенец еще не готов к самостоятельной жизни.