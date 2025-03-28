В Башкирии на контроле спасателей остаются четыре ситуации с подтоплением

Четыре ситуации остаются под контролем сотрудников МЧС. Это Чишминский район, где в деревне Кучумово зафиксирован перелив моста, пять придомовых территорий остаются подтопленными в Азово в Архангельском районе, в Уфе перелив дорог в трех садово-некоммерческих товариществах.

С начала паводкоопасного периода снято с контроля 52 ситуации. Пострадавших нет. Продолжают расти уровни воды в реке Белой в районе Бирска и Андреевки Благовещенского района, а также на реке Ик около села Нагайбаково Бакалинского района.