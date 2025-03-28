В Уфе прошла конференция в честь 100-летия со дня рождения Мидхата Гайнуллина

В Уфимском университете науки и технологий состоялась научно-практическая конференция. Её посвятили писателю, доктору филологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РСФСР и БАССР Мидхату Гайнуллину.
В этом году исполнилось 100-лет со дня рождения ученого. Он внес большой вклад в развитие башкирского литературоведения. Мидхат Гайнуллин – один из авторов-составителей школьных и вузовских учебников, автор более 60 научных работ. Областью его интересов были история театра и башкирской драматургии. Он писал научные статьи, учебники и пособия, очерки, повести и рассказы, в том числе и книгу воспоминаний о войне «Записки разведчика».
Мидхат Гайнуллин проработал в Башгосуниверситете более 40 лет и прошел путь до проректора по учебной работе и заведующего кафедрой.