В Уфе прошла конференция в честь 100-летия со дня рождения Мидхата Гайнуллина

В этом году исполнилось 100-лет со дня рождения ученого. Он внес большой вклад в развитие башкирского литературоведения. Мидхат Гайнуллин – один из авторов-составителей школьных и вузовских учебников, автор более 60 научных работ. Областью его интересов были история театра и башкирской драматургии. Он писал научные статьи, учебники и пособия, очерки, повести и рассказы, в том числе и книгу воспоминаний о войне «Записки разведчика».