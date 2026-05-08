В Уфе прошла легкоатлетическая эстафета в честь 81-й годовщины со Дня Победы

В Уфе прошла легкоатлетическая эстафета, посвящённая 81-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Участников соревнований поддержали Олимпийский чемпион Семён Елистратов, ветераны специальной военной операции, а также представители городской администрации. До старта пробега состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню.

В эстафете и «Забеге Мира» за победу боролись более 1500 участников. Самых юных и взрослых бегунов отметили специальными призами. В эстафете команды представляли свои учреждения и предприятия. Атлеты должны были преодолеть восемь этапов протяжённостью до 500 метров.