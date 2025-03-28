В Башкирии агропредприятие «Ашкадарский» планирует выйти на экспорт

Производить говядину по стандарту «Халяль» и открыть школу для подготовки специалистов в молочном животноводстве. В Мелеузовском районе расположено ведущее агропредприятие республики «Ашкадарский». Хозяйство специализируется и на растениеводстве. Продукция крайне востребована на внутреннем рынке Башкортостана.

О такой технике Азамат Аскаров и другие механизаторы раньше и мечтать не могли. Кабина каждого трактора оборудована бортовым компьютером и кондиционером. Перед выходом в поле работники проверяют машины — от двигателей до колес.

Пока одни трудятся на технической базе, другие готовят семена к посеву. Чтобы защитить их от вредителей. На площади в двадцать тысяч гектаров выращивают пшеницу, ячмень, подсолнечник и кукурузу.

В другой части зернотока строители возводят новую зерносушилку и семенной комплекс. Качество продукции, говорят агрономы, будет соответствовать европейскому стандарту.

Она у нас горизонтального типа. Производительность ее 500 тонн за смену. Здесь будут сушить зерновые и технические культуры. Айнур Халитов, главный агроном сельскохозяйственного предприятия «Ашкадарский»

Хозяйство специализируется и на животноводстве. В наличии три фермы, а это более шести тысяч голов крупного рогатого скота. Предприятие в лидерах по количеству произведенного молока, при этом суточный надой намерены увеличить до 100 тонн.

Наше предприятие производит порядка 80 % молока для Мелеузовского района. Аскар Едильбаев, управляющий молочно-товарной фермой

Агрохолдинг не стоит на месте. В прошлом году инвесторы вложили 750 миллионов рублей. Особое внимание уделяют подготовке кадров. Здесь будут обучать специалистов со всей России и зарубежных стран для молочного животноводства. В том числе повышать квалификацию. На предприятии трудятся более 100 человек. Средняя зарплата рабочего превышает восемьдесят тысяч рублей.

Основной вклад — это, конечно же, деревни, асфальтирование дорог. Есть премия для отличников и хорошистов от нашей организации. Поддерживаем специальную военную операцию. Ильнур Халитов, заместитель директора сельскохозяйственного предприятия «Ашкадарский»

Глава республики высоко оценил развитие предприятия.

Молодцы, здорово развиваетесь. Ваши проекты мы обсуждали на «Инвестчасах». Когда я приеду в Мелеузовский район, постараюсь посетить предприятие и ознакомиться с его работой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан