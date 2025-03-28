В Башкирии агропредприятие «Ашкадарский» планирует выйти на экспорт

Производить говядину по стандарту «Халяль» и открыть школу для подготовки специалистов в молочном животноводстве. В Мелеузовском районе расположено ведущее агропредприятие республики «Ашкадарский». Хозяйство специализируется и на растениеводстве. Продукция крайне востребована на внутреннем рынке Башкортостана.
О такой технике Азамат Аскаров и другие механизаторы раньше и мечтать не могли. Кабина каждого трактора оборудована бортовым компьютером и кондиционером. Перед выходом в поле работники проверяют машины — от двигателей до колес.
Пока одни трудятся на технической базе, другие готовят семена к посеву. Чтобы защитить их от вредителей. На площади в двадцать тысяч гектаров выращивают пшеницу, ячмень, подсолнечник и кукурузу.
В другой части зернотока строители возводят новую зерносушилку и семенной комплекс. Качество продукции, говорят агрономы, будет соответствовать европейскому стандарту.
Хозяйство специализируется и на животноводстве. В наличии три фермы, а это более шести тысяч голов крупного рогатого скота. Предприятие в лидерах по количеству произведенного молока, при этом суточный надой намерены увеличить до 100 тонн.
Агрохолдинг не стоит на месте. В прошлом году инвесторы вложили 750 миллионов рублей. Особое внимание уделяют подготовке кадров. Здесь будут обучать специалистов со всей России и зарубежных стран для молочного животноводства. В том числе повышать квалификацию. На предприятии трудятся более 100 человек. Средняя зарплата рабочего превышает восемьдесят тысяч рублей.
Глава республики высоко оценил развитие предприятия.
Фермеры планируют запустить в этом году и убойный цех на десять тысяч голов крупного рогатого скота. Говядину намерены выпускать по стандарту «Халяль» и поставлять её в арабские страны.