Стало известно, когда Башкирию начнут обрабатывать от клещей

Более четырех тысяч гектаров ежегодно обрабатывают от клещей. Но, по словам специалистов, этого недостаточно. По данным Роспотребнадзора, итоги 2024 года показали высокую заболеваемость клещевым энцефалитом в девяти муниципалитетах республики: в Белорецком, Бурзянском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, Кигинском, Учалинском, Уфимском районах и в городе Уфе.