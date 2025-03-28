Стало известно, когда Башкирию начнут обрабатывать от клещей

Более четырех тысяч гектаров ежегодно обрабатывают от клещей. Но, по словам специалистов, этого недостаточно. По данным Роспотребнадзора, итоги 2024 года показали высокую заболеваемость клещевым энцефалитом в девяти муниципалитетах республики: в Белорецком, Бурзянском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, Кигинском, Учалинском, Уфимском районах и в городе Уфе.

К слову, клещи могут быть переносчиками четырех заболеваний, среди которых и боррелиоз, поражающий нервную систему. На пресс-конференции в «Башинформ» сообщили, что обработка территорий от клещей в 2025 году начнется 10 апреля.

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