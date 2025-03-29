В Башкирии на трёх реках поднялся уровень воды

Максимальный рост уровня воды был зафиксирован в деревне Дюсяново Бижбулякского района. За сутки уровень воды на реке Деме увеличился на 6 см и достиг 410 см. В селе Воскресенское Мелеузовского района на реке Тор уровень воды поднялся на 4 см, текущий уровень составляет 208 см, а выход реки на пойму — 300 см. В деревне Дюсяново Бижбулякского района уровень воды достиг почти полуметра, за сутки он увеличился на 4 см, а выход реки на пойму составил 520 см.