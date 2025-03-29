В УУНиТ вручили дипломы выпускникам Военного учебного центра

Офицерский корпус страны пополнился выпускниками Военного учебного центра при УУНиТ. В Уфимском университете науки и технологий прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению воинских званий «лейтенант» и вручению дипломов.

Обучение по основной образовательной программе и военной подготовке завершили специалисты по проектированию авиационных и ракетных двигателей. По сложившейся традиции выпускники попрощались со знаменем учебного заведения и прошли торжественным маршем. Впереди — три года службы на офицерских должностях в Воздушно-Космических Силах страны.

Добавлю, что в июле 2024 года обучение завершили свыше 60 курсантов по трем военно-учётным специальностям, все они в настоящий момент успешно проходят службу лейтенантами в рядах Вооруженных Сил.