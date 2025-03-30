Мусульмане Башкортостана отметили праздник Ураза-байрам

Мусульмане всего мира сегодня отмечают Ураза-байрам – праздник разговения после 30-дневного строгого поста. Богослужения прошли во всех мечетях республики. Глава региона поздравил верующих в столичном соборе «Ляля-Тюльпан», откуда праздничный намаз транслировался на всю страну.
Праздничный намаз традиционно начался в 9 утра. Прихожане расстелили коврики в мечети «Ляля-Тюльпан» еще задолго до богослужения. Верующих очень много, и кому-то пришлось разместиться на улице, но на праздничное настроение этот никак не повлияло. Скорее, наоборот, коллективная молитва объединяет и имеет вдохновляющую силу. Участие в службе принял и глава региона, который поздравил мусульман со священным праздником.
Молитвы сегодня посвящены и воинам, защищающим страну в зоне спецоперации. Все обращения с пожеланиями здоровья – солдатам. Примечательно, что свой пост сейчас держат и представители православной конфессии. Очищение не только физическое, но и духовное остается главным посылом праздника в любой вере.
Одна из неотъемлемых традиций Уразы – уплата фитр-садаки. Благотворительность оказывается от каждого члена семьи до начала праздника разговения. Если по состоянию здоровья пришлось пропустить пост, выплачивается другой вид милостыни, и она приравнивается к тому, что человек держал уразу.
Прямая трансляция намаза из собора «Ляля-Тюльпан» была организована на Первом канале для мусульман всей страны. Посмотреть ее можно было и на БСТ. У мечети не только жители республики – много представителей других стран. Объединяет каждого вера в силу Всевышнего.
Ежегодно праздник Ураза передвигается на 10 дней, так как связан с лунным календарем. Поститься мусульмане начали 1 марта. Целый месяц верующие строго ограничивали себя в еде и питье с рассвета до захода солнца.
К слову, через 70 дней после разговения мусульмане отметят Курбан-байрам. В этом году его начнут праздновать 6 июня. До этой даты у верующих принято совершить хадж – паломничество к святым местам в Мекке.