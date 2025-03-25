В Уфе ограничат движение транспорта на время празднования Ураза-байрам

Как сообщили в администрации города, с 6:00 до 15:00 будет перекрыто движение на улице Тукаева — от Цюрупы до Зайнуллы Расулева, а также на улице Комарова — в районе мечети «Ляля-Тюльпан» по крайней правой полосе. Уфимцев и гостей города просят заранее продумать свой маршрут.