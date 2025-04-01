В Башкирии кадровый центр организовал выездные «Ярмарки вакансий»

Сибайский кадровый центр «Работа России» организовал выездные «Ярмарки вакансий». Студенты, люди, имеющие специальность и стаж, участники СВО и члены их семей: организаторы старались охватить максимально большую аудиторию соискателей. Работодатели рассказывали о вакансиях, условиях труда и размере заработной платы. Отдельно провели «Ярмарку вакансий» для студентов педагогического колледжа.

Аналогичная ярмарка прошла в центре поддержки участников СВО и их семей, куда бойцы и их близкие могли обратиться за помощью в трудоустройстве. Целый день представители различных организаций города принимали соискателей, предлагая широкий спектр вакансий: от квалифицированных рабочих до специалистов с высшим образованием.