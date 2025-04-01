В Башкирии количество получателей «Молочной кухни» выросло на 1500 человек

В республике продолжает пользоваться спросом «Молочная кухня». За все время работы системы бесплатные продукты питания получили более 100 тысяч жителей. С этого года молочку будут получать и члены семей ветеранов СВО. Напомним, республиканский проект стартовал в 2019 году по инициативе главы Башкортостана Радия Хабирова. Сейчас по региону насчитывается порядка 130 раздаточных пунктов.

Пока малыши мирно спят дома под присмотром близких, мамы и бабушки по очереди приходят в новый пункт «Молочной кухни» за положенными продуктами. И от дома недалеко, и ассортимент радует свежестью и качеством.

Бесплатную молочную продукцию получают беременные женщины и кормящие мамы, она положена и детям до трех лет из малоимущих семей и тем малышам, кто находится под опекой. Два года назад ее начали выдавать и семьям участников спецоперации.

В 2025 году, объявленном в Башкортостане годом поддержки участников СВО и членов их семей, близкие ветеранов получили право на бесплатную продукцию «Молочной кухни». Так количество получателей увеличилось на 1,5 тысячи человек.

Не первый год всю продукцию производят из нормализованного молока, поставляемого местными фермерскими хозяйствами, без добавления искусственных ингредиентов. Активно развивается и коммерческий сектор.