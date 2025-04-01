В Башкирии количество получателей «Молочной кухни» выросло на 1500 человек

В республике продолжает пользоваться спросом «Молочная кухня». За все время работы системы бесплатные продукты питания получили более 100 тысяч жителей. С этого года молочку будут получать и члены семей ветеранов СВО. Напомним, республиканский проект стартовал в 2019 году по инициативе главы Башкортостана Радия Хабирова. Сейчас по региону насчитывается порядка 130 раздаточных пунктов.

Пока малыши мирно спят дома под присмотром близких, мамы и бабушки по очереди приходят в новый пункт «Молочной кухни» за положенными продуктами. И от дома недалеко, и ассортимент радует свежестью и качеством.

Бесплатную молочную продукцию получают беременные женщины и кормящие мамы, она положена и детям до трех лет из малоимущих семей и тем малышам, кто находится под опекой. Два года назад ее начали выдавать и семьям участников спецоперации.

В 2025 году, объявленном в Башкортостане годом поддержки участников СВО и членов их семей, близкие ветеранов получили право на бесплатную продукцию «Молочной кухни». Так количество получателей увеличилось на 1,5 тысячи человек.

Фото №1 - В Башкирии количество получателей «Молочной кухни» выросло на 1500 человек

Не первый год всю продукцию производят из нормализованного молока, поставляемого местными фермерскими хозяйствами, без добавления искусственных ингредиентов. Активно развивается и коммерческий сектор.

Сейчас в Башкортостане порядка 130 действующих раздаточных пунктов «Молочной кухни». Для удобства выдачу продуктов организовали и в крупных торговых центрах республики, ведутся переговоры о запуске дополнительных. Заработали и выездные акции в районах Уфы. В планах на ближайший год — расширить ассортимент взрослой продукции и улучшить доступность услуг.

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