Бесплатный кефир, творог и молоко: как в Башкирии развивается «Молочная кухня»

28 тыс. человек бесплатно получили кефир, творог и молоко в 2024 году. В Республике Башкортостан на протяжении пяти лет действует система «молочных кухонь», направленная на поддержку семей с детьми. За это время более 100 тыс. жителей, включая беременных женщин и кормящих матерей из нуждающихся семей, получили бесплатные специализированные продукты питания. Проект инициирован главой региона Радием Хабировым. Сегодня в регионе функционирует 7 производств молочной продукции, а объем порций за 2024 год составил более 10 млн штук.

8-месячная Камилла пока еще только знакомится с продуктами, но молоко и творог уже оценила. Мама, Альфия Загидуллина, получила льготу недавно и теперь еженедельно получает полезную детскому организму молочку.

А мама 2-летнего Тамерлана, Олеся Бикбулатова, приходит за льготным продуктом уже больше года. Республиканский проект «Молочная кухня» стартовал в 2019 году по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. За это время льготной продукцией воспользовались более 100 000 жителей. Всего в Башкортостане открыто порядка 130 раздаточных пунктов, 8 из которых находятся в торговых центрах Уфы и других городов региона.

И это направление активно развивается. В апреле 2025 года компанией запланировано открытие еще трех новых раздаточных пунктов в торговых центрах «Купец» и «Ильинский» в Уфе и «Аструм» в Туймазах.

В 2024 году значительно упростили и процесс подачи документов. Теперь оформить заявку можно онлайн через республиканский портал «Госуслуги» и в офисах МФЦ «Мои документы». Всего за прошлый год продукцию молочной кухни получили почти 28 тысяч человек.

С июня прошлого года запущено производство молочной продукции для взрослых, но главными потребителями по-прежнему остаются дети. Молоко и кисломолочные продукты важны для их роста и развития.