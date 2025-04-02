Спасатели Башкирии сообщили актуальную информацию по половодью

Максимальные подъемы уровня воды за сутки наблюдались на реке Дёме в деревне Дюсяново Бижбулякского района (+12 см), текущий уровень составляет 188 см, выход реки на пойму – 590 см. На реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района вода поднялась на 10 см, текущий уровень – 236 см, выход реки на пойму – 500 см.