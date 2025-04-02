Спасатели Башкирии сообщили актуальную информацию по половодью

В Госкомитете Башкирии по ЧС продолжают следить за паводковой ситуацией в регионе.

Фото №1 - Спасатели Башкирии сообщили актуальную информацию по половодью

Так, за прошедшие сутки сообщений о новых подтоплениях не поступало. На контроле находятся 3 ситуации в Уфе, Архангельском и Чишминском районах.

Максимальные подъемы уровня воды за сутки наблюдались на реке Дёме в деревне Дюсяново Бижбулякского района (+12 см), текущий уровень составляет 188 см, выход реки на пойму – 590 см. На реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района вода поднялась на 10 см, текущий уровень – 236 см, выход реки на пойму – 500 см.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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