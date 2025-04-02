В Уфе пройдут репетиции парада в честь 80-летия Победы

В Уфе начнутся репетиции парада в честь Дня Победы. Мероприятие в городе пройдет с участием военнослужащих Уфимского гарнизона. Репетиции торжественного шествия намечены на 3, 10, 17 и 24 апреля, каждую неделю в четверг с 15:00 до 17:00 перед «Уфа-Ареной».

В администрации города сообщили, что в параде примут участие около двух тысяч человек, включая военнослужащих Уфимского гарнизона, представители силовых структур, юнармейцы, кадеты, курсанты, а также ветераны боевых действий и военной службы.

Генеральные репетиции парада запланированы на 4 и 7 мая на проспекте Октября, перед площадью В. И. Ленина.