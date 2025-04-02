Радий Хабиров вручил награды героям СВО из Башкирии

Радий Хабиров вручил награды участникам СВО. Церемония прошла во время оперативного совещания правительства. Указом президента России медалью «За спасение погибавших» награждён старший сержант батальона имени Тагира Кусимова полка «Башкортостан» Николай Борисов. Боец подписал контракт в 2023 году, с 2024 по ранению находится дома, восстанавливает здоровье.

Еще один военнослужащий — заместитель командира роты 12-й Отдельной гвардейской Кёнигсбергско-Городокской Краснознаменной ордена Жукова инженерной бригады Денис Кочев — награжден орденом генерала Шаймуратова. Гвардии лейтенант не единожды проходил службу в горячих точках — в Чечне, Сирии, а также исполнял воинский долг в зоне спецоперации.