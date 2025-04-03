В Уфе задержали псевдоинспектора на моноколесе

Инспектор на моноколесе. Молодого уфимца задержали за перемещение по столице в форме сотрудника ДПС. По словам 28-летнего мужчины, затеял он это из благих побуждений.

Уфимец утверждает, что всё делалось в целях профилактики нарушений со стороны других участников дорожного движения, ведь, заприметив псевдоинспектора на моноколесе, перемещающиеся на самокатах, например, снижают скорость, а те кто ездят по двое, спешиваются.