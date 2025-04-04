В Башкирии на выходных ожидаются дожди со снегом

По информации Башгидромета, сегодня, 4 апреля, осадков не предвидится. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура воздух в течение дня составит от +5 до +10°С.
В субботу, 5 апреля, ночью в некоторых районах возможны небольшие дожди, местами со снегом. Ночью температура будет в пределах от -1 до +4°С, днем — от +10 до +15°С.
В воскресенье, 6 апреля, ночью в отдельных местах возможны дожди со снегом, днем — небольшие дожди по республике. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4°С, днем составит от +13 до +18°С, на севере — до +8°С.