В Уфе прошел благотворительный концерт «Мама» в поддержку участников СВО

В Уфе прошел благотворительный концерт «Мама». Его организовал телеканал БСТ. На мероприятие собрали героинь телевизионного проекта. На данный момент отснято и показано в эфире около 50 выпусков программы о мамах, чьи сыновья выбрали путь защитников Отечества.

Стихи спасают Фанису Исламгазину. Не дают переживаниям внутри вылиться наружу. Сыновья уже большие, но сердце мамы болит за них не меньше, чем когда они были детьми. Оба ее героя выбрали непростой путь — путь защитника Отечества.

И этого звонка мамы ждут с особым трепетом. Значит, с сыном всё хорошо. Ждет весточки от солдата и Лилия Карченко. Говорит, единственный сын резко повзрослел — тяготы военных будней закалили мужчину.

Каждая из мамочек тоже героиня, крепкий тыл для своих детей. И такая есть в любом уголке республики. Чтобы рассказать об этих хрупких и одновременно сильных женщинах, и родился проект «Мама». Снято уже больше 50 передач о героях и тех, кто ждет их домой. Благотворительный концерт в Башдрамтеатре собрал вместе участниц проекта.

Для зрительниц со сцены прозвучали душевные песни в исполнении известных артистов республики. Каждой вручили памятные подарки. Средства, вырученные с продажи билетов, отправят в поддержку участников СВО.