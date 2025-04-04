В Уфе прошел семинар «Единой России»

Сегодня в Уфе Высшая партийная школа «Единой России» провела семинар «Информационное сопровождение политической повестки дня на региональном уровне». Участие в мероприятии принял глава Башкортостана. В работе семинара были задействованы директор Высшей партийной школы Роман Романов и член совета Фонда развития гражданского общества Александр Астафьев.

Радий Хабиров, в свою очередь, отметил важность работы органов власти и муниципалитетов в информационном пространстве, в том числе противодействия недостоверному контенту. Руководитель региона рекомендовал внимательно изучить механизмы формирования и продвижения объективной повестки по различным каналам.