Власти Башкирии обсудили вопросы весеннего призыва в армию

В правительстве республики прошло совещание по вопросам весеннего призыва в армию. Он стартовал в стране 1 апреля. Всего планируется призвать на срочную службу более 6,5 тысяч ребят из Башкортостана.
В специальной военной операции срочники участвовать не будут. Призыв продлится до 15 июля.
Напомним, что новобранцы из нашей республики пополнят все рода и виды войск Вооруженных сил России. Их направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную технику, получат учётную специальность, а после продолжат службу, которая длится ровно один год.